Députée jetée au sol par la police : le scandale qui fait beaucoup réagir (mais pas le gouvernement)

Scandale. Une députée en écharpe tricolore jetée au sol par un policier. La scène s’est déroulée ce jeudi 27 mai 2021 à l’occasion d’une mobilisation des agriculteurs contre la nouvelle politique agricole commune (PAC) dans le 20ème arrondissement de Paris. Venue soutenir les agriculteurs, Bénédicte Taurine, députée insoumise de l’Ariège, s’est vu violemment poussée dans le dos par un CRS. La violence du geste, et son imprévisibilité (dans le dos !), a propulsée la députée sur le trottoir.

Ces images d’une députée en écharpe tricolore envoyée au sol par un policier auraient été encore inimaginable il y a quelques mois. Elles traduisent de manière glaçante la dérive actuelle du pouvoir macroniste. Elles ont provoquées une vague d’indignation ce jeudi 27 mai dans la soirée sur les réseaux sociaux allant de Jean-Luc Mélenchon à Hugues Renson, Vice-Président de l’Assemblée nationale : « La violence employée à l’endroit d’une élue de la Nation, arborant son écharpe tricolore, est inqualifiable et inadmissible. »

Je dis à @BenedictTaurine ma solidarité républicaine. https://t.co/l8i8Dodels — Hugues Renson (@huguesrenson) May 27, 2021

L’indignation a atteint les rangs de la police républicaine, à l’image de la réaction de ce policier du syndicat CRS – Vigi : « Un policier qui projette violemment au sol une une femme inoffensive, une députée de la République. Quelle honte pour la Police, quelle honte pour la France ! De tels gestes sont indignes de la Police ! ».

Les réactions d’indignations ont été très nombreuses sur les réseaux sociaux. Le silence du gouvernement en est d’autant plus assourdissant. Les images d’une députée en écharpe tricolore se faisant violemment jeter au sol par un policier provoquent l’indignation dans le champ politique et médiatique ? Dans une démocratie en bonne santé, le ministre de l’intérieur et le préfet de police réagissent et demandent immédiatement la suspension du policier en question ? Silence radio du côté de Gérald Darmanin et Didier Lallement.