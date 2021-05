Alerte info – Un ancien LREM décoré par Macron en 2019 tête de liste RN en PACA

Thierry Mariani, tête de liste PACA pour le RN peut démentir autant qu’il veut, son parti a bel et bien investi un marcheur comme tête de liste dans les Hautes-Alpes. Il s’agit de Louis Albrand, médecin et promu au grade d’officier de la Légion d’honneur par un décret du Président Emmanuel Macron en 2019. Il avait même demandé l’investiture LREM pour les législatives en 2017, sans succès, avant d’être exclu in extremis début mai à l’annonce de sa candidature aux couleurs du Rassemblement national. La grande famille de l’extrême droite s’agrandit, LREM est sa passerelle.