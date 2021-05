🏛️🚨MANIF POLICIÈRE DEVANT L’ASSEMBLÉE : UNE PROVOCATION ANTI-RÉPUBLICAINE (LCI, 19/05/21)

Intervention de Danièle Obono, mercredi 19 mai 2021, sur LCI

Nous ne participons pas à cette manifestation dont nous ne partageons pas les revendications. C’est une instrumentalisation politicienne de faits graves, d’assassinats de policier·es que nous avons condamnés. Depuis plusieurs mois des responsables d’organisations policières tiennent des propos extrêmement graves contre des juges, journalistes, de mouvements politiques, dont la France Insoumise. Ce n’est pas la police qui fait la loi. Elle est au service de la population et de la République. Cette manifestation opère un grave retournement de ces principes avec ses injonctions faites aux parlementaires.

Le soutien de l’exécutif qui est pourtant responsable de la politique menée jusqu’à présent est à la fois grotesque et grave car antiparlementaire et antirépublicain. Face à l’instrumentalisation par le pouvoir allié au RN et à l’extrême-droite de ce rassemblement, la France insoumise est le seul barrage républicain qui reste.