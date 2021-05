Présentation du 3ème numéro des Cahiers de l’Avenir en commun – #RevuePleinEmploi

Ce mercredi 12 mai 2021 à 10h30, suivez en direct la conférence de presse de présentation du 3ème numéro des « Cahiers de l’Avenir en commun ».

Après la publication des deux premiers numéros « Démocratie et libertés : vite la 6e République ! » et « La planification écologique », celui-ci est consacré au « Progrès social et humain ».

Il réunit des propositions pour répondre à l’urgence sociale dans toutes ses dimensions : viser le plein emploi, réduire le temps de travail, permettre à l’État d’organiser la bifurcation écologique, protéger l’avenir des nouvelles générations et garantir la dignité aux plus anciens.

Où trouver la revue ?

• Dans les libraires et relais presse

• En e-book sur toutes les plate-formes

• À la commande sur les sites internet spécialisés et dans chaque libraire