🏛️ CRISE SANITAIRE : UNE SORTIE INCERTAINE APRÈS PLUS D’1 AN D’ÉCHEC (12/05/21)

Interventions de Danièle Obono, dans la nuit mardi 11 à mercredi 12 mai 2021, en séance lors du réexamen, après son rejet, de l’article 1 du projet de loi de sortie de la crise sanitaire

Après le rejet de l’article 1 sur le “pass” sanitaire, qui comporte plus de risques pour les droits et libertés que de garanties d’efficacité, le gouvernement a fait re-voter, au petit matin, son mauvais bricolage législatif pour masquer son échec depuis plus d’un an. Minable Macronie !