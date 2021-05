🏛️💸TAXER LES PROFITEURS DE CRISE : QUESTION DE BON SENS, DE JUSTICE SOCIALE ET DE DÉCENCE (06/05/21)

Intervention de Danièle Obono, jeudi 6 mai 2021, contre les amendements de suppression de la proposition de loi LFI sur les profiteurs de crise

Si Joe Biden, qui est loin d’être un révolutionnaire ni même un “progressiste” de gauche”, a repris la proposition de Bernie Sanders de taxer des plus riches et des grandes entreprises, c’est parce que c’est une mesure de bon sens, alors même que la crise nécessite de trouver des marges de manœuvre pour financer la reprise économique. Il en va aussi, selon nous, de justice sociale, puisque ce sont les salarié·es qui créent cette richesse, et de simple décence.

