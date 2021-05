6 néonazis arrêtés en pleine préparation d’un attentat terroriste

Nouvelle alerte en provenance de l’extrême droite. C’est BFMTV qui révèle l’information : 6 néonazis membres du groupe « Honneur & Nation » sont présentés à des magistrats antiterroristes dans l’Est alors qu’ils prévoyaient un attentat intitulé « projet Alsace » contre une loge maçonnique en Moselle. La chaîne d’information révèle que le groupe, connu pour son antisémitisme, comptait utiliser des explosifs pour la préparation de cette attaque. Des armes ont également été retrouvées par la police.

Cette affaire vient s’ajouter aux nombreux appels à la violence et actes criminels en provenance de l’extrême droite : appel à l’insurrection de généraux factieux, révélation sur la présence de membres néonazis au sein de l’armée française mais aussi les multiples arrestations de groupes armés d’extrême droite ces derniers mois.

Un climat de haine inquiétant entretenu par les sorties médiatiques de la candidate du Rassemblement national Marine Le Pen mais aussi par le gouvernement lui-même. La chasse aux sorcières organisée autour d’un pseudo « islamo gauchisme » provoque également des conséquences particulièrement violentes. Ces derniers jours ce sont notamment plusieurs lieux de cultes musulmans qui ont été ciblés par des attaques : un néo-nazi contre la mosquée du Mans, la mosquée de Nantes incendiée et le centre culturel islamique de Rennes a été recouvert de tags islamophobes.

Une tribune appelant à défendre les libertés contre les idées d’extrême droite a été publié récemment en proposant une « grande manifestation au printemps 2021 pour dire non à̀ l’extrême droite, à ses idées qui se propagent jusqu’au gouvernement et défendre nos libertés individuelles et collectives. ». Elle est signée par plusieurs personnalités de la société civile, des associatifs, des syndicalistes et des personnalités politiques comme le candidat à la présidentielle Jean-Luc Mélenchon.