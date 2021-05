🏛️GARANTIE D’EMPLOI : LE TRAVAIL NE MANQUE PAS, CRÉONS DES EMPLOIS ! (06/05/21)

Rapport introductif de Danièle Obono lors de l’examen de la proposition de loi LFI sur la garantie d’emploi, jeudi 6 mai 2021

Le chômage de masse et de longue durée est une catastrophe sociale, économique et sanitaire, causée par des calculs de pertes/profits/inflation et des décisions inhumaines. Ce n’est pour autant pas une fatalité. Le travail ne manque pas. Ni pour aujourd’hui, ni pour demain avec la bifurcation écologique. Ce qui manque, ce sont les emplois. Alors, créons-les !

