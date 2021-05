«Ça fait 1 an qu’ils crèvent de faim» : la grosse colère de François Ruffin à l’Assemblée

Dans le cadre de sa niche parlementaire qui a lieu ce 6 mai 2021, le groupe parlementaire de La France insoumise (LFI) défend l’extension du RSA dès 18 ans. Quand on a entre 18 et 25 ans en France aujourd’hui, que l’on a pas le soutien financier de ses parents, on est abandonné par la République. Les images d’étudiants faisant des files d’attentes interminables pour pouvoir manger sont là pour en témoigner.

La proposition de loi des insoumis, présentée à l’insoumission par son rapporteur le député de la Somme François Ruffin, est plébiscitée par une majorité de Français. Une étude de l’institut de sondage Harris interactive, publiée ce 5 mai 2021, révèle en effet que près des deux tiers des Français (63%) sont favorables à l’extension du RSA aux 18/25 ans.

Ce 6 mai 2021, François Ruffin a fait résonner les murs de l’hémicycle de l’Assemblée nationale : «Ça fait 1 an qu’ils crèvent de faim ! Ça fait 1 qu’ils crèvent de faim ! Ça fait 1 an les files d’attentes interminables devant le Resto du cœur ! Et vous êtes les mains dans les poches.» À bon entendeur…