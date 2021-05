Notre proposition de loi visant à étendre le RSA pour les jeunes de 18 à 25 ans

Retrouvez la présentation de notre proposition de loi visant à étendre le revenu de solidarité active pour les jeunes de 18 à 25 ans.

La majorité politique est à dix‑huit ans : un Français peut voter. La majorité pénale est à dix‑huit ans : un Français peut être emprisonné. Pourquoi la majorité sociale n’est‑elle pas à dix‑huit ans ? Pourquoi, jusque vingt‑cinq ans, les jeunes sont‑ils exclus du « revenu de solidarité active » ? Pourquoi leur refuse‑t‑on « le droit fondamental de tous les citoyens à disposer de ressources suffisantes pour vivre conformément à la dignité humaine », droit énoncé dans le préambule de la Constitution française de 1946 et par le Conseil de l’Europe ?

Cette discrimination, par l’âge, est déjà aberrante en temps normal : le taux de pauvreté est, chez les jeunes, trois fois supérieur aux plus de 65 ans. Mais par les temps de crise que nous traversons, cette discrimination devient insensée, impitoyable. On peut citer des chiffres, encore approximatifs, certes : 40 % ont connu une baisse de leurs revenus, déjà modestes. 74 % auraient, l’an dernier, rencontré des difficultés financières. Et 50 % auraient peiné à se nourrir. Nous proposons donc, comme premier pas, ce principe simple : la majorité politique est à dix‑huit ans, la majorité pénale est à dix‑huit ans, la majorité sociale est elle aussi établie à dix‑huit ans.

