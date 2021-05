Présentation de l’application Action Populaire

Action Populaire est maintenant disponible en application Android et Apple, directement téléchargeable sur le téléphone. Cela permettra d’utiliser plus facilement la messagerie incorporée au réseau social, et de recevoir directement les notifications de l’activité de son équipe de soutien.

Action Populaire est le nouveau réseau social d’action de la campagne de Jean-Luc Mélenchon et de la France insoumise. Alimentée par les événements postés et les discussions de ses membres, Action Populaire est véritablement un réseau social. L’application permet de s’informer de tous les événements qui s’organisent dans un territoire, et évidemment des moments forts de la campagne. Toute personne qui veut s’impliquer dans la campagne peut rencontrer d’autres soutiens, rejoindre des équipes autour de chez lui ou de son lieu de travail, et suivre les actualités de ses équipes. N’importe qui peut aussi y créer sa propre équipe. Plusieurs dizaines de milliers de personnes utilisent déjà Action Populaire chaque mois. Avec ce nouvel outil, il s’agit d’augmenter encore le nombre de personnes qui s’impliqueront dans l’action pour la campagne de Jean-Luc Mélenchon.

Ce réseau social est entièrement construit en interne. Avec des technologies libres, garantissant une parfaite indépendance en cas de conflit avec les géants américains de la tech, et une parfaite confidentialité des données des membres, il permet de renforcer notre indépendance vis à vis des GAFAM.

Vous aussi participez au mouvement de la révolution citoyenne en téléchargeant l’application #ActionPopulaire :

📱 Sur l’Apple Store : https://apple.co/3nb9RTU

📱 Sur Android : https://bit.ly/3dGQ8sg

Retrouvez toutes les informations sur : https://actionpopulaire.fr/