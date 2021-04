Scandale : quand le MEDEF écrit le positionnement de la France contre la transparence fiscale

Des négociations importantes se tiennent en ce moment au sein de l’Union européenne entre le Conseil, la Commission et le Parlement européen sur le reporting pays par pays public, une mesure de transparence essentielle pour savoir si les entreprises payent leur juste part d’impôts. Cela nous permettrait de savoir combien de bénéfices les grandes multinationales font dans chaque pays et combien d’impôts elles y payent réellement. Alors que l’Union européenne perd chaque année plus de 800 milliards d’euros à cause de l’évasion fiscale et que les Etats ont terriblement besoin de recettes fiscales pour faire face à la crise, c’est peu de dire que cette mesure est urgente !

Mais alors que le gouvernement français se présentait publiquement comme le grand défenseur de cette mesure, un article du Monde a révélé que en coulisse, il essayait au contraire de vider la mesure sa substance ! Pour cela, il a envoyé une note en secret aux autres Etats pour les convaincre d’adopter une position allant à l’encontre de toute transparence fiscale. Pire encore, le journal Contexte a prouvé que cette note de positionnement de la France a été écrite par… Le MEDEF ! L’eurodéputée France insoumise Manon Aubry, qui fait partie de l’équipe de négociation du Parlement européen sur ce texte, s’est offusquée à juste titre de la situation : “Ces révélations sont scandaleuses et démontrent qu’Emmanuel Macron préfère servir les intérêts du CAC 40 plutôt que celui des citoyens. Qui se trouve en face de nous à table des négociations aujourd’hui : les Etats ou le MEDEF ? Il est temps de séparer l’Etat français des lobbys !”.

Bercy a fini par reconnaître que le document avait été initialement créé par le MEDEF et a simplement regretté « la confusion que cela a pu engendrer ». Bercy se trompe : c’est au contraire une simple clarification. Avec Macron, c’est le MEDEF qui dicte la politique économique de la France !