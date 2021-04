ALERTE- Affaire Viry-Châtillon : l’un des suspects a fait 4 ans de prison… à tort

Huit personnes viennent d’être acquittées pour l’affaire des policiers brûlés à Viry-Châtillon en 2016. Erreur de justice ou scandale de l’enquête policière ? Il s’agirait du second scénario d’après les révélations de Mediapart. Ces dernières montrent que certains policiers chargés de l’enquête auraient volontairement modifié le procès-verbal, envoyant notamment Foued, l’un des suspects, en prison pendant 4 ans… à tort. Pour Me Sarah Mauger-Poliak, il s’agirait de « l’une des plus grosses erreurs judiciaires de ces dix dernières années».

Pour rappel, le 8 octobre 2016, deux voitures de police sont prises à partie par 16 personnes, provoquant des blessures graves à deux policiers, brûlées par des cocktails molotov. Cet événement, qui s’est déroulé à la Grande-Borne, un quartier de Viry-Châtillon, avait provoqué l’indignation collective. Cependant, face à la complexité de l’affaire et au manque d’information, les enquêteurs de police auraient fait le choix d’ignorer certains éléments dans le but de trouver des coupables rapidement. Ce qui a entraîné l’incarcération de treize hommes, âgés de 16 à 21 ans au moment des faits, certains incarcérés… sans preuves.

L’article de Médiapart révèle que certains propos des accusés auraient été tronqués, des passages de la garde à vue retirés et des pressions exercées. Les policiers auraient notamment gilfé certains des accusés à tort. On peut également y voir une tentative de manipulation des accusés, quand un policier dit « Tu n’iras pas en prison si tu réponds correctement à mes questions », proposant un « marché » à certains de ces jeunes lors de leur garde à vue.