Un ministre en goguette en Arabie Saoudite pendant la crise sanitaire : pas de problème pour les macronistes !

Les portes-flingues de la macronie sont-ils des adeptes du « deux poids, deux mesures » ? En tout cas, leur réaction au déplacement de Jean-Luc Mélenchon en Equateur et en Bolivie, sur le thème de la coopération mondiale pour l’eau et le climat, est bien étonnante. En effet, pour eux, il faudrait cesser toute activité politique internationale pour des raisons sanitaires. Pourtant, la circulation du virus en Bolivie et en Equateur est cinq fois moins importante qu’en France. Mais la rationnalité des arguments est apparement le cadet des soucis de LREM quand il s’agit de taper Mélenchon.

Mais surtout, ils ont la mémoire courte. Car dans leurs propres rangs, certains ont bien voyager ces derniers temps. C’est le cas par exemple du ministre Franck Riester. Pendant la dernière allocution télévisée du monarque présidentiel, il était en Suisse ! Puis, le 7 avril, il y a cette photo troublante. On y voit le ministre en Arabie Saoudite, dans une réunion en intérieur. Plusieurs participants à cette réunion ne portent pas de masque, dont le ministre.

Alors bien sûr, Franck Riester avait sûrement une bonne raison de se trouver dans cette monarchie pétrolière. Peut-être était-il venu vendre des armes ? A-t-il mentionné le cas de Jamal Khashoggi, journaliste assassiné par le régime saoudien en 2018 ? A-t-il eu un mot pour Raif Badawi, un blogeur emprisonné depuis 2012 dans le geôles saoudiennes et condamné à recevoir 1000 coups de fouets pour « apostasie » ? Une chose est certaine. Lui n’était pas en déplacement pour parler de la coopération internationale sur les sujets écologiques. Car voilà bien le fond de l’affaire. Jean-Luc Mélenchon propose une diplomatie alternative à celle d’Emmanuel Macron, alignée sur les Etats-Unis et ses alliés. C’est surement là dessus qu’on attendrait les arguments des portes-flingues de la macronie.