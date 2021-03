Scandale : les enseignants devront payer leur test salivaire !

La fermeture des écoles n’est pas comprise dans les nouvelles annonces effectuées par le gouvernement ce jeudi 18 mars 2021 pour lutter contre le coronavirus. Le gouvernement a annoncé vouloir tester massivement dans les écoles à l’aide de tests salivaires. Ces tests sont gratuits pour les enfants et… payants pour les enseignants. Le gouvernement leur demande de payer un euro symbolique pour chaque test effectué. Un scandale qui ne passe pas.

Une note d’information, relayée par Franceinfo, explique en effet que « pour les personnels, une participation forfaitaire d’un euro sera appliquée automatiquement par la CPAM, par prélèvement sur le prochain acte remboursé ». Cette somme sera prélevée aux enseignants sur leur prochain remboursement des frais médicaux. La gratuité ne sera pas non plus de mise pour les élèves de plus de 18 ans, qui devront payer comme leurs professeurs.

Les principaux syndicats enseignants, contactés par l’AFP, dénoncent une participation « déplacée et méprisante », qui tombe mal quand on connaît le traitement accordé par le gouvernement aux enseignants et aux élèves. Ce n’est pas la somme qui pose tellement problème, mais la symbolique qu’il y a derrière, ce qu’explique Sarah, enseignante dans l’ouest, à Franceinfo : « C’est un euro symbolique, ce n’est pas tellement pour la somme, mais c’est pour ce que cela renvoie comme image de la relation de notre employeur avec nous ».

Cette annonce a soulevé une vague d’indignation sur les réseaux sociaux en soutient aux enseignants déjà pris au cou par la situation sanitaire :