🔴 ALERTE – Manuel Valls dans le viseur de la Cour des comptes espagnole

Les comptes de campagne de Manuel Valls en 2019 pour la mairie de Barcelone sont épinglés dans un rapport de la cour des comptes espagnole. Cette dernière aurait détecté 189 497 euros de dépenses non déclarées, ainsi qu’un dépassement du plafond de dépenses autorisées de plus de 71%.

Pour rappel, l’ex-Premier ministre français avait quitté ses fonctions de député français en 2018 en vue de se présenter en 2019 aux élections municipales dans l’espoir de devenir le nouveau Maire de Barcelone. Il sera éliminé au premier tour avec un score de 13,20%. Manuel Valls avait alors présenté sa candidature avec l’« Association Barcelona Capital Europea », avant de former par la suite une coalition avec des indépendants et des membres de Ciudadanos, un parti de centre droit.

Dans le cadre de la campagne électorale, l’argent utilisé devait provenir de la coalition. Or, c’est de l’association Barcelona Capital Europea que vient la plus grande partie des dépenses non déclarées, soit 188 867 euros sur les 189 497 euros non déclarés. Cette dernière est donc considérée comme « une tierce personne » par le rapport. De plus, le rapport montre un dépassement du plafond limite autorisé de dépenses qui est fixé à 178 237. Dans le cadre de sa campagne, Manuel Valls et son équipe ont dépensé 305 056 euros, soit un excès de 71%.