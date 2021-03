RDLS132 – Le duo Macron-Le Pen / L’assurance chômage en danger / 500.000 abonnés 🎉

Envoyez nous vos vidéos sur la Revue de la semaine ici ❤️ : https://cloud.franceinsoumise.org/index.php/s/rgtx7ogSsknJWFJ ⚠️ Attention : ces vidéos pourraient être diffusées dans une prochaine vidéo. Si vous ne le souhaitez pas, merci de la préciser dans la vidéo. N’hésitez pas à nous dire votre mail et votre numéro de téléphone à voix haute et intelligible pour que nous puissions vous contacter 😉 !

Dans ce 132e numéro de la revue de la semaine, Jean-Luc Mélenchon célèbre le passage des 500 000 abonnés sur sa chaîne YouTube, première chaîne YouTube du pays pour une personnalité politique. Il invite les abonnés à envoyer leurs vidéos sur les raisons pour lesquelles ils se sont abonnés à la chaîne (ici : https://cloud.franceinsoumise.org/index.php/s/rgtx7ogSsknJWFJ).

Jean-Luc Mélenchon revient ensuite sur la réforme de l’assurance chômage voulue par Elisabeth Borne et Emmanuel Macron. Une réforme qui va créer une perte de revenu pour 40% des chômeurs indemnisés. Il explique que face à l’explosion du chômage, certains proposent de mettre en place un revenu universel qui gommerait toute différence dans les situations en remettant à plat des aides sociales calibrées pour répondre à des besoins précis. Le candidat à l’élection présidentielle explique que son programme est, à l’inverse, de créer de l’emploi dans les secteurs qui ont besoin de main d’oeuvre et d’atteindre le plein emploi. Il prend notamment l’exemple de l’agriculture paysanne, de la sortie du nucléaire ou encore du plan sur l’eau pour la réparation des canalisations du pays.

Enfin, Jean-Luc Mélenchon explique que, désormais, la question se pose d’une potentielle victoire de Marine Le Pen au deuxième tour face à Emmanuel Macron. Une situation qu’il s’agit désormais d’enrayer en faisant en sorte d’empêcher le duo Macron-Le Pen d’arriver au second tour. Pas seulement en votant «contre» mais surtout en votant «pour», pour un programme qui change en profondeur la manière d’organiser la production, la consommation, les institution et le partage des richesses. Un programme qui porte un nom : «L’Avenir en commun» et qui est d’ores et déjà candidat à gouverner le pays avec la candidature portée par Jean-Luc Mélenchon et la campagne «Nous sommes pour» (https://noussommespour.fr)

***SOMMAIRE***

00:00 : Intro : 500.000 abonnés ! Merci !

04:11 : L’assurance chômage en danger

23:36 : Contre Macron et Le Pen, il faut voter pour !

– La réforme de l’assurance chômage est relancée : 40% des demandeurs risquent de voir leurs droits diminuer : https://www.lejdd.fr/Politique/assurance-chomage-la-reforme-est-relancee-4028183

