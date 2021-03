🔴 ALERTE – NUCLÉAIRE : EDF mis en demeure à cause de sa centrale de Flamanville

Certains osent encore nous vanter le nucléaire français qui serait tellement plus sûr que tous les autres. Or c’est de pire en pire. La sûreté se dégrade d’année en année. L’Autorité de sûreté nucléaire est souvent avertie après coup des incidents.

Visiblement lassée d’être menée en bateau, elle a procédé à une inspection surprise dans la centrale de Flamanville dans la nuit du 11 au 12 janvier.

Et le résultat est sans appel : « On a choisi un scénario de crise sévère qui implique que peu de personnes peuvent se rendent sur place comme lors d’une inondation ou lors de fortes chutes de neige. Ce scénario implique que certains salariés d’EDF doivent réaliser des missions qui ne sont pas les leurs habituellement. Or, l’inspection sur place a montré que les formations et les outils étaient insuffisants pour y parvenir. Les délais de mise en route de l’organisation de crise ont donc été beaucoup trop longs », explique l’inspecteur en chef de l’ASN, Christophe Quintin.