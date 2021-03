Introduction aux Droits Nouveaux et LGBTI – Les formations insoumises

Chaque mardi à 18h30, retrouvez une nouvelle vidéo des formations insoumises. Fabrice Torro et Cassandre Begous, du groupe thématique droits nouveaux et LGBTI, nous présentent dans cette vidéo une introduction aux Droits Nouveaux et LGBTI.

Pour accéder à toutes les formations insoumises : https://lafranceinsoumise.fr/comment-ca-marche/espace-du-programme/formations-insoumises/

Les liens des vidéos de l’INA :

« Pub préservatifs 1986 – Archive vidéo INA » : https://www.youtube.com/watch?v=qC0L_IN3S3I

« Qui est Jean-Luc Melenchon ? | Archive INA » : https://www.youtube.com/watch?v=k9RdM0YWfJ4

« Gay Pride Paris 2001 | Archive INA » : https://www.youtube.com/watch?v=PSNsECGizDk